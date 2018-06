Maurizio, presidente del torna sulla gara di ieri sera persa col Frosinone, che è costata la Serie A ai rosanero . I siciliani faranno ricorso e, al sito ufficiale, il patronspiega il perché: "Abbiamo incaricato i nostri legali di fare ricorso e di supportarlo con tutte le prove.. E' stato un susseguirsi di cose che non hanno niente a che fare con la legalità".- "Da quel momento in poi l'arbitro ha perso la trebisonda e noi faremo i passi necessari, sperando che il tutto porti ad avere giustizia perchéNon rilevati, nè sanzionati, nè dagli arbitri, nè dal quarto uomo, nè dai guardalinee. Io ho sentito il nostro presidente Giammarva puntualizzare sul fatto ed è veramente avvilente vedere tre persone che dopo un comportamento squallido e antisportivo. In Italia stiamo vivendo questo momento brutto, mi ricordo la partita che abbiamo giocato a Parma e l'arbitro fece la stessa cosa .Di questi episodi ne stanno accadendo troppi nel calcio e io mi auguro che un ente competente o il nuovo Ministro dello Sport, nel quale credo moltissimo, prenda i provvedimenti per aprire un'inchiesta. Non va rivoluzionata solo l'Italia che non funziona ma anche il calcio nella sua illegalità non funziona. Non è più un calcio legale"