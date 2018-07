Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, parla al Corriere dello Sport, facendo il punto sul mercato rosanero: "Foschi sta lavorando per allestire una grande squadra. Se avessimo ceduto La Gumina entro il 30 giugno avremmo avuto dei vantaggi nella chiusura del bilancio. Le società ne approfittano per alzare il prezzo, ma noi siamo a posto. Tedino l’anno scorso ha dovuto adattarsi, quest’anno la squadra sarà costruita per lui. Posavec e Pomini resteranno, Nestorovski verrà ceduto, mentre Coronado ha delle richieste ma potrebbe restare".