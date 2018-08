Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini è intervenuto a Mediagol per fare il punto sul mercato: "Foschi aveva definito acquisto Puscas da giorni, la partita vinta ai rigori contro il Vicenza non c’entra con il suo probabile arrivo. Ieri Foschi è tornato e abbiamo parlato poco della partita, abbiamo fatto altre valutazioni. Secondo me, se esce Nestorovski servirà una altra punta, ma di queste cose se ne occupa Rino".