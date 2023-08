Chissà quanto misurano le porte al centro sportivo del Palermo. Che il rigorista sia Brunori, Di Mariano o chi per loro, il risultato non cambia: i rosanero, i rigori, non li sanno tirare. Con buona pace per tutti coloro i quali hanno già iniziato a criticare l'allenatore ed i suoi dettami tattici. Perchè non può essere davvero ammissibile sbagliare dagli undici metri più e più volte nel corso di pochi mesi: vogliamo fare il calcolo dei punti persi? E tutte le analisi tecnico-tattiche vanno, di conseguenza, a farsi benedire.



Detto questo, si potrebbe aprire un capitolo ampio su quanto visto al 'San Nicola' oltre al penalty fallito. I rosa sono ancora una squadra da 'lavori in corso', alla quale manca il mordente per aggiudicarsi una partita messa favorevolmente in bilico dalla doppia espulsione degli avversari, addirittura in nove. Ci si può ridurre ad attaccare, veramente, solo negli ultimi istanti di gara? Trovando una rete (tra l'altro, annullata giustamente dal VAR) allo scadere.



A Corini adesso il compito di oliare i meccanismi, con qualche giorno di riposo in più rispetto agli altri (Il Palermo riprenderà ufficialmente il 29 agosto a Reggio Emilia). Alla società, invece, quello di restare vigili sul mercato. Le ultime ore, di solito, possono portare occasioni impreviste.