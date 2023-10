Inizia male, finisce bene. Più che bene. Questo il Palermo visto a Modena, per il primo quarto di gara completamente surclassato dai padroni di casa, che il vantaggio l'avrebbero pure meritato. Poi l'espulsione di Oukhadda ha inevitabilmente cambiato la partita, anche se il risultato è stato sbloccato solo nella ripresa.



Una formazione, quella rosa, convinta. Nell'aggressività e nelle ripartenze, collaudata quando c'è da andare in contropiede. Perchè capiterà anche altre volte di subire il gioco dagli avversari, ma potrebbe rivelarsi una tattica. Finchè ci sarà il cinismo (e la fortuna di sbloccarla in extremis) delle prime giornate, potrà andare bene.



Nel frattempo, il gruppo di Corini rosicchia punti alla capolista Parma ma deve guardarsi le spalle da un Venezia che, battuti proprio gli emiliani, restano i primi temibili avversari per le posizioni di rilievo. Adesso c'è la sosta, occhio a non staccare la spina, perchè tornare al post Cosenza ci si mette un attimo...