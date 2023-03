Il Palermo ha preparato la prossima trasferta di Parma in terra spagnola. Precisamente a Girona, in casa di una delle società satellite, come i rosa, nell'orbita Manchester City.



Brunori e compagni hanno trovato accoglienza nel centro sportivo spagnolo: "Da capitano voglio ringraziare, a nome di tutta la squadra, il Girona per l’ospitalità. Dopo Manchester si tratta di una nuova esperienza internazionale, con questa società riusciamo a vedere qualcosa anche al di fuori della città di Palermo. Questo fa sì che capiamo altre organizzazioni e metodi di lavoro, fa bene nel bagaglio di ogni giocatore" ha dichiarato il numero 9 attualmente ai box per infortunio. Da capire se verrà recuperato già per l'incontro, l'impressione è che ci sarà.



Due squadre nel destino dell'attaccante, Parma e Palermo, quelle si affronteranno al 'Tardini' sabato 1 aprile alla ripresa del campionato. La punta, infatti, era stata acquistata nel 2018 dai crociati ma non ha mai trovato spazio in Emilia: una girandola di prestiti prima di essere riscattato dal Pescara. Il successivo cammino lo conosciamo, culminato nell'esperienza siciliana e l'exploit al Barbera.



Non solo Brunori: dall'infermeria arrivano notizie anche su Marconi, Bettella e Sala che hanno iniziato la riatletizzazione, mentre per Broh bisognerà vederci chiaro tra qualche giorno.