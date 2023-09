"Liberarsi, redimersi da uno stato, da una condizione negativa. Riprendersi dopo un momento di crisi, dopo un iniziale cedimento. Vendicarsi". Non volevamo aprire i migliori vocabolari in commercio per rendere l'idea, ma lo abbiamo fatto. Matteo Brunori poggia tre linee su quanto scritto finora in stagione e si rimette in carreggiata, lui e il Palermo.



A Venezia i rosa hanno uscito gli artigli, quando è servito. In vantaggio subito e raggiunti a metà gara, in leggera flessione ma scossi dalla seconda rete del bomber, che un po' in crisi lo era stato sinora, ma che si è riscattato in laguna. Trovando anche il gol della chiusura del cerchio, oltre che della partita. Ah, e segnando anche un calcio di rigore: per uno che in campionato ne ha sbagliati quattro lo scorso anno (segnandone altrettanti, più uno in Coppa Italia) non è notizia da poco.



La mediana vista contro Ascoli (vittoria in extremis, neanche poi meritata) e Cosenza aveva deluso tutti. Corini, invece, rivoluzionando il reparto a Venezia ha avuto dei segnali importanti, specie da Coulibaly. Così come le altre scelte operate a gara in corso, che regalano al tecnico qualche giorno di tranquillità dopo il clima teso degli ultimi giorni, tra gli spalti e i social. Come dicevamo nello scorso appuntamento, serve un po' di equilibrio: non sempre si può vincere, come non sempre si può perdere. Sarà un campionato difficile, ci vorrà pazienza.