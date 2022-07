Tre anni dopo, rieccoci. Con la promozione dei rosanero nella serie cadetta (che poi cadetti a chi, viste le squadre che ci saranno) torna anche il nostro spazio settimanale di commento e riflessione sulle vicende di Viale del Fante. Ci eravamo salutati con una Serie D alle porte e un fallimento societario, ci ritroviamo con una rinascita globale.



"I YOU CITY" - Il titolino va letto alla palermitana, chiaramente. Perché la sete di calcio in città non si è mai placata, anzi: l’ondata di entusiasmo targata Baldini ha ritrasmesso ad un intero popolo la voglia di tifare per la squadra della propria città. Tutto vero, il Palermo entra nell’orbita delle controllate da City Group, reduce da numeri pazzeschi al botteghino per i Playoff di C. Che dovranno, però, essere confermati anche in B. Con una nuova proprietà.



MIRRI…CORDI ZAMPA - In fondo, era il sogno del compianto Zamparini: cedere la maggioranza ad un gruppo forte e restare in società da Presidente. Lo farà Dario Mirri con il suo 20% e tanto amore: due colori sbiaditi tra i dilettanti e adesso più rosa che mai, rivedendo le stelle. Oggi impegnato a spegnere le 53 candeline (auguri a lui), da domani ancora più concentrato per proiettarsi in avanti. Sia subito chiaro, non arriveranno né Messi, né Ronaldo (che potrebbe comunque riabbracciare l’Italia calcistica) ma i nuovi fantasisti del tridente saranno Progetto, Stabilità e Futuro. Servono come il pane se si vuole pensare fin da subito in grande. Senza mollare i piedi da terra, senza voli pindarici. Ma soprattutto, senza tatuaggi sul petto - o presunti tali - da sfoggiare in conferenza.