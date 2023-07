Come volevasi dimostrare, è bastato un pareggio all’ultimo secondo contro il Bologna per dimenticare la sconfitta infrasettimanale rimediata dalla Virtus Verona, squadra di Serie C. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Soleri, il suo eurogol è un premio per tutti quei tifosi (tanti) che hanno affollato le tribune dello stadio ‘Quercia’ di Rovereto.



È solo calcio d’agosto (anzi, di luglio) e non finiremo mai di ricordarvelo e ricordarcelo. Perché quello che capita in estate può assolutamente differire da quanto si vedrà nella stagione. Anzi, deve. Semplicemente per il motivo più banale che possa esserci: la fase pre-campionato ha lo scopo si di mettere benzina e muscoli nelle gambe, ma anche di capire eventuali mancanze e sopperire agli errori. L’hashtag #coriniout ha già preso il sopravvento prima di iniziare: un po’ di calma non guasterebbe, in questo momento.



Non avrebbe senso vedere tre, quattro, cinque goleade contro scapoli e ammogliati (con tutto il rispetto) per poi osservare una partenza ad handicap in campionato con reiterate sconfitte. Ammesso che lo stesso campionato inizi ad agosto: su questo sì che abbiamo reali dubbi.