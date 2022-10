Serviva vincere, e così è stato. Serviva non subire gol, e così è stato. Ma soprattutto serviva convincere, e così è stato. Il Palermo di scena al 'Braglia' ha saputo chiudere i conti già nella prima frazione di gioco, con un gradito ritorno al passato. Anzi due.



Parliamo dei 'soliti' Brunori e Valente, i grandi protagonisti della promozione in B. Sono loro a sbrigare la pratica Modena, indirizzando pesantemente il risultato fin dai primi minuti. Andare sopra di due gol non rappresentava una certezza di futura vittoria (vedi Pisa), per questo bisogna sorridere eccome. La punta torna a farlo dopo tanto tempo, l'esterno invece ha ritrovato la titolarità con la contemporanea assenza di Elia (auguri di pronta guarigione, a proposito) e garantito una prestazione tutto cuore.



Insieme a loro, Pigliacelli. Prima, a metà primo tempo, toglie dalla porta il pallone che Azzi di testa aveva praticamente insaccato. Poi, nella ripresa, dice di no a Oukhadda da fuori area. Insuperabile, dopo qualche prestazione opaca. Capitolo tifosi: quasi duemila rosanero in terra emiliana, solo applausi per loro. Chapeau.



E complimenti a Corini, che arrivava ad una partita tutt'altro che facile con l'appoggio della società si, ma con il fiato sul collo dei risultati (pochi) sinora ottenuti. I malpensanti hanno avuto un sussulto, constatata la presenza in Tribuna di Ballardini. Chissà. Sabato arriva il Parma al Barbera, e la parola serenità dovrà fare rima con continuità. Per semplicità.