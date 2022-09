...si sarà pentito della sua scelta. Riprendendo il titolo, la domanda è d'obbligo. Perchè, diciamocelo chiaramente, dal doppio scossone Baldini-Castagnini in casa Palermo è cambiato tutto. L'aeroporto 'Falcone e Borsellino' è diventato la casa dei cronisti siciliani, sempre pronti ad accogliere il nuovo arrivato: un via-vai estivo che ha consegnato a Corini una squadra di livello per la categoria. E l'ex allenatore ha probabilmente operato una scelta azzardata, senza aspettare i giusti rinforzi.



La sconfitta casalinga contro l'Ascoli deve, evidentemente, avere acceso più di un campanello di allarme in quel di Viale del Fante. E i fischi a Lancini e Crivello hanno rappresentato la classica 'goccia che ha fatto traboccare il vaso': meglio correggere in corsa con decisioni anche clamorose che pentirsene poi. Mercato sbagliato prima? Forse non del tutto, ma l'operazione Stoppa è una cartina di tornasole incredibile: arrivato a luglio sotto le luci dei riflettori, spedito a Vicenza ad agosto quasi fosse un pacco postale. Che sia cambiato l'obiettivo stagionale?



Nelle ultime tre settimane la squadra è stata rivoluzionata: lo scout del City Group, Zavagno ha cambiato pelle all'organico. A fronte della partenza di due 'senatori' come De Rose e Luperini, ecco Stulac, Segre, Saric, Di Mariano, Mateju, Bettella e Vido, con la 'ciliegina' Gomes arrivata da Manchester. Mica male per un ds "alle prime armi" come Leandro Rinaudo. Con buona pace di Antonio Cassano.