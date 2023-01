Ci siamo presi qualche ora in più per riflettere. La prematura scomparsa di Vito Chimenti, indimenticabile cuore rosanero, mi ha colpito profondamente. Le nostre strade si sono incrociate più di una volta, negli ultimi anni, specie a 7Gold quando lo 'disturbavo' per farlo intervenire alla sera a 'Diretta Stadio', una chiacchierata telefonica diventata consuetudine con il passare dei mesi. La risposta, sempre uguale: "Con piacere". Ci mancherà tanto.



Detto questo, anche se non è semplice, passiamo al colpo esterno in quel di Ascoli. Brunori si conferma catalizzatore d'area di rigore, nonostante il feeling con i calci di rigore sia tutt'altro che sanato. Ma quello che conta è metterla dentro, in un modo o nell'altro, e grazie alle sue dodici marcature il Palermo resta in scia delle prime e della zona Playoff. Gli isolani ottengono l'ottavo risultato utile consecutivo, frutto di quattro vittorie e quattro pareggi, e quel che colpisce sempre più è la personalità. Che si trasforma in punti.



Evidentemente la scelta di puntare ancora su Corini, nonostante le critiche tra tifosi e addetti ai lavori (anche se molti di questi ultimi si stanno affrettando a salire sul carro) sta pagando. Pagherà anche in casa contro l'arrabbiatissima Reggina? Domenica pomeriggio lo scopriremo...