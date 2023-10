Si, il Palermo riesce a pareggiare una partita già persa, nei tempi supplementari. Si, perché i rosanero segnano la rete decisiva al minuto 104', dopo quattordici giri d'orologio di un recupero quasi infinito, segnato da un controllo Var poi culminato nella non assegnazione di un penalty. Che non c'era, in realtà.



Stando alla partita, la squadra di Corini va in confusione con il passare dei minuti e, doppiamente, in svantaggio. Prima Reca, poi Esposito, il Palermo è costretto a rincorrere, dando il giusto merito ad uno Spezia che mostra piglio, carattere, spensieratezza, freschezza. Tutto quello che il Palermo non ha, insomma. Ma Mancuso squilla la prima tromba e da lì è un crescendo, in cui serve provarci e riprovarci (davanti ad un pubblico che la scossa l'ha data, si) fino alla rete del gong a firma Stulac.



Non è semplice fare programmi se in trasferta riesci a spuntarla più o meno ovunque, ma in casa i problemi te li crei da te e devi rincorrere. Non è la prima prova incolore al 'Barbera' e, tra l'altro, non è la prima volta che un tiro dalla distanza finisce in fondo al sacco. Per avere ambizioni di alta classifica serve ben altro, compreso il ridiscutersi di alcune gerarchie.