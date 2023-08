Nel calcio la differenza la fanno i portieri, non lo sapete? E si è visto anche a Cagliari. Questa la sottile linea che divide le due squadre che si sono affrontate nei Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia, con la gara decisa ad una frazione di secondo dalla lotteria dei rigori. Che il Palermo, c'è da dire, avrebbe meritato di calciare.



Finché Pigliacelli ha retto, hanno retto anche i rosa. Bene sul penalty neutralizzato, molto meno nelle due reti subite: due errori di posizionamento che costano, di fatto, la qualificazione. Peccato buttare all'aria una prestazione di cuore e sostanza in questo modo, ma restano tante note positive. Vedi il 'solito' Soleri che entra e segna, non male per uno che era dato per sicuro partente.



Oppure, Lucioni. L'eterno difensore prende per mano il reparto difensivo ed erge un muro, difficilmente valicabile dagli attaccanti sardi. Dite che qualcuno, guardando la partita in televisione, abbia notato la differenza di categoria? Dettagli. Che però contano, nel complesso. Adesso spazio al campionato, l'esordio è a Bari in casa dei galletti delusi per la cocente sconfitta con il Parma. Chi di coppa ferisce...