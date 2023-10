Male, male, male. Perché una squadra che punta a ben alti lidi, non può perdere in casa contro l'ultima della classe (adesso non più). Perché l'unico gol non può arrivare al 96' e su rigore. Perché dopo un pareggio agguantato per i capelli nella gara precedente, non si può scendere in campo con così poca lucidità.



Dare una spiegazione alla sconfitta interna contro il Lecco non è semplice, anche perché i primi minuti davano dei segnali incoraggianti, tutto sommato. Sfaldati, disintegrati, con il passare dell'orologio: gli ospiti guidati da Bonazzoli pensavano ad essere concreti, incisivi... e ci riuscivano pure. Quelli con la maglia rosa, evidentemente, no. Quelli con la maglia rosa, sempre loro, si facevano infilare in contropiede, senza saper mettere il giusto filtro in mediana e prestando il fianco alle sortite offensive di chi, la data di ieri, la scolpirà nella propria storia.



Sarebbe fin troppo facile tendere il dito contro alcuni giocatori che, ancora una volta, dimostrano di non essere all'altezza della situazione (Di Francesco? Insigne?), ma le loro enormi qualità pretendono un rendimento adeguato: davvero inspiegabile sin qui quello che, non hanno, fornito. La prossima in casa della Sampdoria imporrà delle risposte: in classifica, nelle prime posizioni, cominciano a correre.