Via, puff! Tutte le critiche, tutti i cattivi pensieri, tutte le amarezze raccolte fino al minuto 81 di Palermo-Pisa, spazzate via dal gol di Segre e dalla vittoria ritrovata. E adesso, per il tifoso rosanero, Eugenio Corini è tornato ad essere il miglior allenatore del mondo.



Qualcuno dirà "che faccioli": in effetti, visto che alla prima rete pisana si era sentita anche qualche esultanza da parte dei sostenitori locali, probabilmente non ci discostiamo di molto dalla realtà. Qualcun altro penserà che in giro, al momento, non è che ci sia proprio di meglio. E diche il Pisa nella prima mezz'ora di gara aveva dominato (si, dominato) al Barbera, meritando ampiamente il vantaggio. Trovato, ma annullato al Var. Così come, dopo il doppio vantaggio palermitano, gli ospiti avevano rimontato con orgoglio e sfiorato la clamorosa impresa. L'uomo in più (espulso Marin) ha aiutato, e tanto, Corini. E il suo percorso siciliano.



Questo Palermo, però, è come un albero di Natale pieno di luci. Intermittente, a tratti capace di andare in gol (sei nelle ultime due gare), a tratti completamente involuto ed in balia degli avversari (cinque gol subiti, sempre nelle ultime due). Segre salva la panchina a Corini e, probabilmente, anche il panettone. A Como un'altra gara per cuori forti, specie perchè i padroni di casa avranno voglia di rivalsa dopo l'ultimo passo falso.