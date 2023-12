Ivan Marconi si becca tre giornate per il pugno rifilato, a palla lontana, nei minuti di recupero della sfida di Como, poi pareggiata (e quasi vinta) dai padroni di casa. Giusto così, c'è poco da aggiungere. Quando un professionista del suo calibro, decide di compromettere non solo quella partita ma anche le prossime (salterà tre gare, con i rosa in deficit di difensori) non si può che pretendere una sanzione esemplare.



E dire che la partita di ieri ha regalato una sequela di emozioni da montagne russe. Rimonte e contro-rimonte, una vittoria sfumata a causa di un'ingenuità ma una prestazione che aveva lasciato presagire qualcosa di buono. Poi, i soliti cali di concentrazione hanno fatto il resto: davvero incomprensibile osservare come si ripetano. Tra le note positive, la continuità di Segre e i segnali incoraggianti dal duo Di Francesco-Insigne.



Nel 'Boxing Day' del 26 dicembre, al Barbera arriva una Cremonese terza e sempre più in crescita di gioco e risultati, ma senza lo squalificato Pickel. Di contro, ci sarà il grande ex, attesissimo: Franco Vazquez.