Diciamoci la verità, se la Cremonese avesse raggiunto il terzo gol (meritando) il Palermo avrebbe perso (meritando) e Corini avrebbe probabilmente salutato la sua panchina (meritando?). E invece, per qualche centimetro di troppo, gli ospiti sono più grigi che rossi - ma di umore - e lasciano una porta aperta ai rosa che prima pareggiano e poi, in extremis, la ribaltano.



Il sesto posto a quota 32 punti riassetta tutti i parametri provenienti dall'orbita City e fissa, con qualche bullone in più, la panchina di Eugenio Corini. L'altalena di emozioni dei tifosi rosa non si placa: dal volerlo il più lontano possibile dall Sicilia (70') alla conferma per sogni di gloria (97') il passo è breve e, ormai, consuetudine. Loro invece, dai piani alti, sanno che è importante essere coerenti: avrebbe rischiato il posto, si, ma forse salvandolo anche questa volta.



Il calcio giocato adesso si ferma per più di due settimane, la ripresa è fissata per metà gennaio. La parola al mercato: il nome più caldo è quello di Diakitè della Ternana, terzino destro adattabile all'occorrenza tra i centrali di difesa. Se si vorrà invece prendere gente d'esperienza (nati prima del 2000) bisognerà prima cedere: lo impongono le liste 'over', già complete. Sullo sfondo, c'è chi pensa a Brunori in Serie A. Intanto, auguri, ci si risente all'anno nuovo.