È bastata una vittoria, sono bastati tre punti, per placare le critiche, le polemiche, le estenuanti proteste, i #CoriniOut con tanto di mal di pancia inclusi. Si potrebbe dire "come volevasi dimostrare", ma sarebbe fin troppo semplice.



Perché bisogna andare oltre il risultato finale, benché meritato, ottenuto dal Palermo in quel di Reggio Emilia. Anche questa volta in superiorità numerica per più di un tempo, i rosa, soffrono per larga parte della prima frazione di gioco nonostante abbiano già acquisito il vantaggio, poi - quando gli emiliani pareggiano - riescono a trovare il sorpasso con la S maiuscola. Quella di Segre e Soleri, il fattore S appunto, che mettono qualche pezza su alcune prestazioni non proprio da sei in pagella (Mateju? Vasic?) e consentono sogni sereni, almeno per qualche giorno.



Si potrebbe parlare della non prestazione di Insigne, per esempio, ma sarebbe ingeneroso viste le qualità del ragazzo. Un momento passeggero, come passeggero lo è Di Francesco, il figlio d'arte. In direzione Palermo, obviously.