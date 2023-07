L'aria trentina di Ronzone ha accolto il Palermo, in quello che è il primo giorno di ritiro della stagione 2023/24. Proprio quella stagione che si preannuncia pazza ancora prima di cominciare. Dal Lecco prima respinto e poi riammesso alla Reggina ancora in Bilico, per non parlare dei possibili ritorni in cadetteria causa ripescaggio: la sensazione è che ancora ci vorrà molto prima di parlare del calcio giocato. Dunque, spazio al mercato e ai nuovi arrivi.



Giocatori importanti con esperienza che conta. Anche secondo Corini, che oggi ha tenuto la prima conferenza stampa pre-campionato: "I due centrali difensivi, Lucioni e Ceccaroni, hanno fatto la Serie A. Mancuso in Serie B è sempre stato competitivo. La società è stata molto brava a individuare Vasic, che è un tuttocampista. Devo fare i complimenti a Rinaudo per aver portato i nuovi già a inizio ritiro". Ecco, un vantaggio.



Adesso la palla passa a Corini, un allenatore fortemente voluto dalla società e, ancor di più, fortemente mantenuto dalla società... sulla panchina. Contro il parere di una tifoseria non proprio entusiasta per il finale della stagione passata. L'obiettivo è non perdere l'entusiasmo ritrovato, poi si vedrà. Sempre che il campionato inizi nei tempi previsti.