E alla fine è arrivata... la fine. Parliamo dell'imbattibilità del 'Renzo Barbera', un fortino diventato inespugnabile nella coinvolgente cavalcata che ha portato il Palermo in Serie B: sotto Monte Pellegrino non si vedeva una sconfitta da trentuno partite a questa parte, precisamente dalla sfida interna contro la Juve Stabia del 7 marzo 2021.



E dire che Corini, nella conferenza della vigilia, ci aveva anche giocato su: "Non diciamolo troppo ad alta voce", scherzando con i giornalisti presenti in sala. Chi alla fine ha riso eccome è Christian Bucchi, tecnico dell'Ascoli ed ex allenatore della Triestina, a distanza di quasi quattro mesi dalla quasi impresa in quel playoff di C soltanto assaporato in terra siciliana. Ai nuovi acquisti manca minutaggio, servirà ancora tempo per vederli all'opera e dare il cambio a chi, evidentemente, in una categoria superiore farà fatica.



L'incubo dei 22mila del sabato sera palermitano si chiama Cedric Gondo, i difensori rosanero (e Pigliacelli) lo hanno sognato la scorsa notte. Ma le sconfitte possono avere dei risvolti positivi, a volte: un bagno di realtà per conoscere pienamente il grado di difficoltà che questa Serie B (giustamente descritta come una A2) garantirà, può servire. Insieme agli ultimi giorni di mercato.