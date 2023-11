... a distrarre i tifosi del Palermo, ieri pomeriggio. Meno male che il tifoso medio ha potuto assistere al secondo titolo mondiale consecutivo in MotoGp per 'Pecco' Bagnaia in quel di Valencia. Meno male che il tifoso medio ha potuto gioire della straordinaria impresa degli azzurri del tennis in Coppa Davis, guidati dal fenomeno Sinner. Meno male, appunto.



Perché per gli altri aficionados che hanno posizionato il proprio televisore sulle immagini del 'Libero Liberati' (o peggio, per chi era lì sul campo che a fine partita ha lasciato partire qualche fischio dalla curva) lo spettacolo è stato tutt'altro che appagante, soddisfacente, confortante. Un pò come le dichiarazioni post-partita di Lucioni e Corini: siamo sicuri abbiano visto la stessa gara, rispetto a noi?



Scherzi a parte, ma relativamente, il copione è già pressoché scritto. Un altro deludente punto frutto di un'altra prestazione scialba, sommato a quelli già conquistati. Il risultato? Osservare un pubblico che, pian piano, si sta cominciando a disinteressare della propria squadra e di questo campionato, destinato ad una transizione dall'apparente soddisfazione. E le altre volano.