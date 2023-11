Chiaramente il titolo è ironico, come spesso accade nella nostra rubrica. Nessuno ha voluto restituire niente a nessuno, ma la mente inevitabilmente è andata all'ultima giornata dello scorso campionato di Serie B, con i rosa ancora in corsa per un piazzamento utile per gli spareggi e gli ospiti, con quel punto, qualificati ai playout. Corsi e ricorsi, adesso a vincere sono stati i rosanero.



E' il caso di dire "fiuuuu", inteso come sospiro di sollievo. Perché un altro risultato negativo (lo sarebbe stato anche il pari, eh) avrebbe alimentato ancora di più polemiche e critiche nei confronti di una panchina - tutto sommato - ancora traballante, nonostante la classifica sorrida. Gli scossoni derivano dal fatto che al pubblico, questo Palermo, non piace per niente. Ogni partita è un copia-incolla con poche idee di costrutto e più di un pizzico di confusione. Se arriva la mossa è per l'iniziativa del singolo: vedi Valente per Coulibaly, ecco servito il gol decisivo.



D'altro canto, si è visto tra gli spalti, tutt'altro che affollati dopo le ultime scialbe prestazioni condite da sconfitte. Intanto Corini si è beccato l'espulsione per somma di cartellini: lui si che la sentiva tanto questa partita. Corsi o non ricorsi.