L'ennesima scialba, incolore, inconcludente prestazione del Palermo porta ad una più che meritata sconfitta, contro il Cittadella. I copiosi fischi arrivati al termine dell'incontro sono lo specchio del momento che i rosa, sbiaditi, stanno attraversando in questo momento. A fine partita è diventato virale, sui social, il fermo immagine delle statistiche della partita: non ci sono Vinicius e Rodrigo in campo, ve lo assicuriamo, ma i dati pendono totalmente a favore degli ospiti. Che al Barbera hanno dominato, altroché.



"Che confusione, intorno a me" cantava il rapper Moreno. Uno stornello che probabilmente risuonerà in queste ore nella testa di mister Corini, da più parti indicato come l'unico responsabile di una crisi, sempre più profonda, di gioco, risultati e prestazioni. Il suo Palermo non c'è più, appare evidente. Mille passi indietro, di settimana in settimana, mille motivi per pensare che anche questo sarà un campionato "di transizione". Ma verso cosa?



Adesso la palla passa al tecnico, ci sembra difficile - e ne capiamo i motivi - possa dimettersi... chi lo fa, al giorno d'oggi? E poi, se lui resta convinto delle sue idee perché dovrebbe farlo? Le prossime partite, dopo la sosta, daranno le loro sentenze. Ma la strada appare ormai tracciata, le altre stanno correndo e presto lasceranno la scia.