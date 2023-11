... ed è già una notizia. "Ma non si è giocato" direte voi, e meno male aggiungiamo noi. Perché i rosa, che continueranno imperterriti ad andare avanti con Corini, sono entrati nel più classico dei circoli viziosi con difficile via d'uscita, un vortice di gioco (quale?) e risultati (quali?) che hanno il sapore dei titoli di coda. Per molti ma, evidentemente, non per tutti.



Si perché da quello che filtra dal mondo City, finché i Corini boys resteranno in zona spareggi l'allenatore non si toccherà. E pazienza che la squadra dimostri di avere perso la retta via. E pazienza che, assai più importante, l'allenatore dimostri di aver perso il polso della situazione. D'altronde, i risultati parlano chiaro, ma il coach resta convinto delle sue idee ed è fiducioso per le prossime gare. Vedremo.



C'é chi si augura, dunque, una serie di sconfitte per salutare quanto prima il tecnico, chi invece crede che in giro non ci siano poi soluzioni migliori . Per la serie "Megghiu u' tintu canusciutu", come dicono a Parigi, per capirci. Sperando, a detta loro, che la ruota giri. Nel frattempo, a girare sono altre cose...