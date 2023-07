E sono due. Dopo Lucioni, un altro ex Frosinone - fresco di promozione - si accasa a Palermo. Si tratta di Roberto Insigne (fratello di quel Lorenzo 'tiraggiro' adesso a Toronto) adesso siciliano e con la maglia numero 11 sulle spalle.



"Con i piedi per terra" bisogna stare. A garantirlo è proprio il nuovo arrivato, nonostante le promozioni in carriera siano già arrivate a quota tre: Frosinone come detto, ma anche Parma e Benevento. Insomma, uno che sa come si fa: "Nello spogliatoio ci divertiamo, l’atmosfera è quella giusta e le prime sensazioni sono ottime. Il gruppo mi ha accolto bene" ha affermato l'ultimo acquisto di Viale del Fante. Tra le dodici reti inflitte alla Bassa Anaunia c'è anche la sua firma, tra qualche giorno si alzerà l'asticella degli avversari con la Virtus Verona (Serie C).



Fioccano già le promesse di assist a Brunori, per quella che dovrà essere una stagione spartiacque. Gli investimenti nel mercato estivo lo testimoniano, il City Group ha tutta l'intenzione di volerci provare... a salire in Serie A. Poi, per riuscirci, servirà incastrare tanti fattori: dal non spazientirsi nei momenti di difficoltà, all'eventualità di doversela giocare agli spareggi playoff.