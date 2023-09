Tre reti, tre punti. I rosa di Corini vincono al Barbera contro l'esordiente in cadetteria e fissano la classifica a 7 punti. Gioie per Di Francesco - alla sua prima con la nuova maglia - Stulac e Insigne: fiato sospeso per lui, dopo essersi riscattato rispetto alla precedente prestazione grazie ad una rete geometrica. Adesso bisognerà capire l'entità dello stop.



Troppo poco quanto fatto dagli avversari, a dire il vero, per impensierire i padroni di casa. Sarà utile capire come gli uomini di Corini reagiranno ad un avversario di valore, ad esempio l'Ascoli in trasferta dopo la sosta. Ma una gara del genere permette di soffermarsi su alcuni aspetti, apparentemente secondari, ma di eguale importanza: Brunori.



Il numero 9 soffre, si intestardisce per non trovare la via del gol nel pomeriggio di festa e, probabilmente, si intristisce pure. Da un cavallo di razza come lui, che di reti si nutre, ce lo si può (e deve) aspettare. Ma la coralità, nel complesso, può (e deve) prendere il sopravvento rispetto al singolo: nell'attesa può comunque essere più che utile con un assist, una giocata, un dribbling. Il gol arriverà, questione di tempo.