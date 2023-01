Un percorso lungo, intenso, soddisfacente. Che però non si chiude nel migliore dei modi e lascia un pizzico di malinconia, ai romantici del pallone. Roberto Floriano saluta la Sicilia dopo tre anni, due promozioni, ventidue gol e sette assist. Le ben quattro marcature realizzate nella cavalcata Playoff che ha riportato i rosa in B lo inchiodano sensibilmente nella storia recente di Viale del Fante. In quella che è stata la parentesi calcistica più lunga della sua carriera con la stessa maglia, per uno che di piazze ne ha girate tante.



"A Roberto i migliori auguri da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero" ha scritto il Palermo sui propri profili ufficiali, congedando il fantasista con un emozionale video postato sui social. Lascia un City (Manchester) per trovarne un altro (Sangiuliano) e siamo sicuri che tornerà ad essere quel Floriano decisivo che tutti, da gennaio 2020, hanno apprezzato.



"Il giorno in cui ti ho promesso amore" scrive su Instagram lui, ricordando quel 5 gennaio di tre anni fa, data dell'arrivo in Sicilia. Esperienza, senso tattico, qualità e carattere. Ricoprire un ruolo del genere, all'interno dello spogliatoio, semplice non sarà. Ma per trovare un sostituto, esiste il calciomercato: in cadetteria la qualità è importante, ma lo è anche avere più capitani in organico. Affinché le uniche 'promesse' siano quelle di promozione e non giovani da valorizzare.