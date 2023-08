"Chi ci capisce, è bravo". Chissà quante volte avrete sentito nella vostra vita questa frase. Quello che sta accadendo in Serie B richiama, in un certo senso, questo comprovato detto che si tramanda da generazioni. Lecco c'è, Lecco non c'è, Lecco c'è. E così via. L'estate che stanno vivendo i tifosi lombardi non è consigliabile ai deboli di cuore, ma più o meno potremmo copiare ed incollare il tutto per la quasi totalità dei sostenitori della cadetteria.



Prendiamo i tifosi del Palermo: la certezza in questo momento è che il 12 agosto i rosa di Corini affronteranno il Cagliari nei Trentaduesimi di Coppa Italia (partita dove non saranno presenti i suppoerters siciliani, fatto salvo che non arrivi una nuova determina dell'ONMS). Per il resto, il campionato dei rosanero dovrebbe (dovrebbe!) partire il 18 agosto nell'anticipo del 'San Nicola' contro il Bari, dando il via libera ad un torneo che avrà al suo gong iniziale le tanto odiate X e Y sul cartellone.



Se pensiamo alla squadra, Corini è alle prese con l'emergenza esterni, che siano di difesa o attacco: Aurelio out, Di Mariano out, Valente out, Mancuso (che adattato potrebbe aiutare in quel ruolo) out. Il tecnico ha testato Ceccaroni ma l'ex calciatore del Venezia ha altre peculiarità. In avanti, invece, l'imminente arrivo di Valencia può dare un'alternativa in più. Ma trova sempre più campo l'ipotesi di una partenza di Soleri, jolly indiscusso dei tempi che furono...