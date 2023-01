...concludete voi la frase. Ci riferiamo chiaramente ai primi quarantacinque minuti di Perugia-Palermo con i rosanero in completa balìa dei padroni di casa, che avrebbero meritato di segnare anche il quarto o quinto gol. Un inizio di 2023 shock, con il solo Pigliacelli a salvare l'imbarcata e un passivo ancor più pesante.



Ha ragione Castori, quando dice che il Perugia poteva "vincere tre o quattro a zero". Ma, purtroppo o per fortuna, il pallone rotondo è. Per questo, pronti-via, nella ripresa la squadra di Corini mostra un altro piglio ed accorcia subito le distanze. Con buona sorte, è vero, ma soprattutto, determinazione. Quella che porta a resistere agli attacchi umbri e sferrare il colpo decisivo con il solito Brunori: decimo centro in campionato per lui, secondo solo al barese Cheddira.



Il disastroso pomeriggio si trasforma in un'occasione di ripartenza, un punto che può servire più a riflettere - in previsione dei prossimi impegni - che a muovere la classifica. Anche perchè tra playoff e playout c'è quasi la stessa distanza: ecco perchè la partita contro il Bari di venerdì è un jolly da sfruttare. Alla ricerca di un unico risultato, senza se e senza ma.