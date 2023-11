Il Palermo visto contro lo Spezia (doppiamente in svantaggio con un punto raggiunto, solo, al 14' di recupero) aveva già dato dei segnali. Quello con Lecco e Sampdoria li ha confermati, in toto. La squadra di Corini si sta sfaldando sotto i colpi di avversarie, classifica alla mano, più che alla portata. Con preoccupanti passi indietro in classifica.



Si può già parlare di un allenatore che ha perso il polso della situazione e dello spogliatoio? Forse. Si può già parlare di una piazza che ha perso la pazienza? Sicuramente. Sui social non si fa che parlare d'altro, le ultime settimane hanno praticamente fatto sparire tutte le sensazioni positive e le ambizioni di alta classifica, lasciando campo alla continua involuzione - tattica ma non solo - della compagine rosa. Sbiadita, nel colore e nella sostanza. Capace di reagire dopo lo svantaggio ma solo per una pura questione d'istinto ed orgoglio.



Si potrebbe anche parlare delle prestazioni, tutt'altro che incoraggianti, di alcuni giocatori arrivati in Sicilia per dire la loro (Insigne e Di Francesco, ancora una volta, sotto la sufficienza) ma sul fatidico banco c'è il tecnico. La sua panchina, che in passato di scricchiolii ne ha sentiti parecchi ma ha resistito, sarà messa a dura prova contro Brescia e Cittadella. E le altre, intanto lì in alto, continuano a correre...