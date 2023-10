Un film che si stava ripetendo nella stessa maniera, a distanza di un 365 giorni. 1 ottobre 2022, Sudtirol in vantaggio al Barbera. 1 ottobre 2023, Sudtirol in vantaggio al Barbera. Qualcosa cambia però, nella ripresa, e la rimonta si concretizza a pochi istanti dal termine. Con buona pace per Bisoli, tecnico ospite deluso oltre che sconfitto.



Aurelio, l'uomo che non ti aspetti, la decide quando il gong era quasi sul punto d'arrivo. E dire che non era affatto semplice, perchè i tirolesi erano giunti in Sicilia con il solito piglio di chi riesce a chiudersi ermeticamente e non fa passare uno spiffero, figuriamoci un pallone. Pressing compatto, attenzione importante, corsa e grinta. Ma nel calcio contano i dettagli, sono quelli che fanno la differenza.



Si potrebbe poi aprire un capitolo sull'ennesimo gol da fuori area preso da Pigliacelli (anche ieri, Ciervo la mette dove il portiere rosa non arriva) ma questo sarà un argomento futuro.