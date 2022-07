Per molti un fulmine a ciel sereno, per altri (tanti) un esito inevitabile. Silvio, per quanto raccolto nelle ultime settimane. Alcuni segnali si erano già percepiti in stralci di conferenze stampa, dal "Voglio andare in Serie A" al "Resto solo con Castagnini". E difatti, a salutare è anche il direttore sportivo.Ma perché si è arrivati a questa decisione? Semplicemente,. La nuova proprietà, d'accordo con la gestione Mirri, ha optato per una partenza soft "di assestamento" con l'obiettivo di una salvezza tranquilla e senza proclami di immediata promozione, per farlo alla successiva., ovvero la possibilità di conquistare la A in Sicilia.A proposito di conferenza, l'ormai ex tecnico si è premurato di spiegare tutto a poche ore dall'ufficialità: "Abbiamo vinto i playoff perché. E quel gruppo ora non c'è più. Non accuso nessuno, io il Palermo lo ringrazio per avermi fatto allenare in questa città e avermi fatto vivere grandi emozioni. Adesso sono sereno, mi sono tolto un peso". Insieme a lui l'altro dimissionario, Castagnini: "In realtà. Lo sapevamo ma ci abbiamo provato, evidentemente non ci siamo riusciti. Abbiamo perso il gruppo e la forza che ci ha portato al successo. E per questo andiamo via".: dalla cavalcata culminata nell'inattesa promozione in B, fino all'arrivo del City Group. Un'onda di emozioni che ha spinto il popolo palermitano a riavvicinarsi alla squadra e allo stadio,. Servirà un altro fulmine (questa volta positivo) per dimenticare la tempesta delle ultime ore: da Ranieri a Corini,