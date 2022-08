Alzi la mano chi, dopo il ciclone Baldini, pensava di poter conquistare quattro punti nelle prime due giornate, contro Perugia e Bari. Forse sarete in pochi... o forse no, perché in fondo l’organico che aveva conquistato a sorpresa la promozione in Serie B aveva già dato dimostrazione di poter lottare e dire la sua, se sistemato a dovere. Chiaro che il torneo cadetto richieda un lifting alla rosa, e i nomi di Di Mariano, Bettella, Segre ne sono testimonianza lampante.



Tornando al campo, quella di Bari è stata l’ennesima prova di carattere per un gruppo, sebbene rivoluzionato, che ha in Valente, Floriano e Brunori i protagonisti principali, mai domi e sempre pronti a buttare cuore e piedi oltre l’ostacolo. Una lista di nomi che sarebbe stata ancora più lunga, se solo qualcuno non avesse deciso sul più bello di cambiare aria (contento lui).



L’Ascoli sarà avversario assai tosto, sabato sera. E servirà un ambiente caldo - non solo climaticamente parlando - per continuare la striscia positiva di risultati e dare l’ennesimo segnale al campionato. In attesa, fronte mercato, della ciliegina finale. Simile ad un'oliva ascolana, per dire...