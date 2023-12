Eh si, dobbiamo tornare indietro di ben cinquantuno anni per ripescare un titolo intrigante e farci consigliare dal film di John Boorman, tratto dal romanzo "Dove porta il fiume" di Dickey. Dove porta, invece, questa strada per i rosanero? Quali sono le reali ambizioni di questa società? Qual è la destinazione finale del tanto decantato percorso, di Coriniana memoria?



Tante le domande, poche (anzi, pochissime) le risposte. C'è stato, a quanto sembra, un fitto colloquio al termine della partita tra lo stesso allenatore rosanero, Gardini e Rinaudo. La volontà del mister è chiara, vuole restare. Quella del City Group, a meno di clamorosi ribaltoni, sembra essere sempre quella: non cambiare in corsa, si va avanti con lui. Anche se perderà ancora.



Il pubblico, però, ha già emesso la sua sentenza. Sfondato il muro dei decibel alla 'Favorita' al termine dell'incontro, non per applausi ma per copiosi fischi all'indirizzo di Brunori e company. Il copione si ripete, di settimana in settimana. E ieri il Catanzaro, sembrava il Barcellona di Messi e Ronaldinho...