Si, lo ammettiamo, il gioco di parole nel titolo è volutamente forzato. Anche perché, c'è da scommetterci (anche se non è il caso di utilizzare questo termine, attualmente), trovatelo voi un tema migliore in tempi di magra, senza calcio giocato. Ma ahinoi, le pause per le nazionali esistono, facciamocene una ragione.



Come probabilmente se la sta facendo mister Corini, che dopo l'allenamento odierno ha deciso di concedere due giorni di pausa ai suoi, che si ritroveranno in quel di Torretta non prima di mercoledì. Il prossimo impegno si chiama Spezia, tutt'altro che sottovalutabile considerato che gli incidenti di percorso sono arrivati più al Barbera che lontano dalla Sicilia.



E a proposito di Sicilia e Barbera, a ricordare con affetto la maglia rosa ci ha pensato il fresco ex, Salvatore Elia, pronto ad affrontare lunedì i suoi vecchia compagni: "Per rispetto ai tifosi palermitani che in quei quattro mesi mi hanno dato tanto, se segno non esulto". Una promessa o una, seppur velata, minaccia?