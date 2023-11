Dopo il tentativo fallito in estate dal Bayern Monaco, il club bavarese è convinto di poter andare nuovamente su Joao Palhinha. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, infatti, il Fulham lascerà partire il proprio centrocampista per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Ad oggi, però, gli accordi sono fermi, in quanto il Bayern non è disposto a sborsare i soldi richiesti dal club inglese.