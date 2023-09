Ha visto sfumare il suo approdo al Bayern Monaco all'ultimo, ma Palhinha continua a non perdere la speranza. Sì perchè i bavaresi, rivelano dall'Inghilterra, potrebbero tornare alla carica per il centrocampista del Fulham il prossimo gennaio. L'operazione con al centro lo spagnolo non è andata a buon fine allo scadere della finestra trasferimenti perchè il Fulham non è riuscito a trovare un sostituto all'altezza del classe 1995.