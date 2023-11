Joao Palhinha non è passato al Bayern Monaco alla fine della sessione di mercato estiva, ma i bavaresi ci riproveranno per il centrocampista portoghese del Fulham. Il ds Cristoph Freund ha parlato alla Bild:



Certo che è ancora sulla nostra lista. Il club ha lavorato alacremente all'accordo, ma poi... strani giorni di mercato. Ma non possiamo ancora dire cosa accadrà".