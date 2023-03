Parole di elogio per Samuele Birindelli da parte del tecnico del Monza, Raffaele Palladino, oggi in conferenza stampa prima della sfida con la Cremonese. "Ha fatto una grandissima partita contro l'Inter, ha limitato Dimarco. È un ragazzo eccezionale, competitivo, positivo, a me piace tantissimo. Ha avuto la sua occasione e l'ha sfruttata.”