Palladino: 'Inter corazzata, ma il Monza può metterli in difficoltà. Gagliardini in difesa? Può giocare ovunque'

L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha presentato la sfida contro l'Inter ai microfoni di Sky Sport.



CORAZZATA - "Serve fare la prestazione e quello che abbiamo sempre fatto nel percorso, a partire dall'anno scorso. Quando si affrontano queste corazzate serve continuità, conosciamo la forza dell'Inter in campo e in panchina, lo dicono i risultati".



METTERLI IN DIFFICOLTA' - "A me interessa la mentalità della squadra: dobbiamo difendere e attaccare bene, possiamo metterli in difficoltà".



GAGLIARDINI - "È nata come emergenza a Napoli perché avevamo fuori Carboni, Mari e Izzo. È intelligente, può giocare ovunque e mi ha convinto lui con le sue prestazioni e la sua mentalità. Abbiamo dato contonuità e ho voluto confermare la formazione di Frosinone. Non è un difensore ma mi ha dato risposte, ci son comunque giocatori pronti a subrentrare".



CARBONI E COLPANI - "Ci deve essere, Valentin sta crescendo. Colpani ha avuto un momento di flessione ma è un netta ripresa, sono convinto che farà una grande prestazione. In panchina abbiamo Colambo, Maric, Vignato e Maldini, possono subentare e fare bene".