Nella conferenza stampa il tecnicoha espresso le sue impressioni sulla partita che li attende e non solo.. Mi interessa soprattutto la prestazione e in settimana ho visto una squadra carica e arrabbiata”. Poi si focalizza sulle differenze tra il Napoli di Calzona e quello di Mazzarri: "Calzona è molto esperto, diverso da Mazzarri e sa far giocare bene le proprie squadre.

- Domani mancherà Matteo Pessina per squalifica, leader tecnico e capitano della squadra. Per la prima volta in stagione i brianzoli ne dovranno fare a meno. Queste le parole del tecnico: " Ci mancherà.. è il nostro capitano"A volte a fine gara quando si è arrabbiati si possono dire anche cose inappropriate. Non voglio parlare di arbitri, non l'ho fatto a fine partita e non lo farò nemmeno ora. Concentriamoci sulla partita con il Napoli”.

- "Si cresce in campo ma anche fuori e per noi mettere a disposizione giocatori per le Nazionali è motivo di grande orgoglio. Si da spesso per scontato quello che stiamo facendo. Per me il calcio è divertimento, ancora prima di un lavoro. Siamo dei privilegiati e bisogna avere il piacere di venire al campo prima di tutto. Il divertimento poi è avere la palla, saper giocare e avere grande predisposizione al lavoro”.Nell'ultima mia intervista è fuoriuscita tutta la mia napoletanità, infatti nella mia infanzia giocavo tanto per strada e oggi purtroppo non è più così.

. Il Napoli ha grandi palleggiatori e tiratori. Per noi è un grande stimolo affrontare chi ha stravinto il campionato lo scorso anno”.