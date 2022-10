Raffaele Palladino, allenatore del Monza, dopo la vittoria sul campo della Samp ha parlato a Dazn: "La squadra è costruita molto bene, sono stati presi giocatori di qualità, la proprietà ha scelto bene, giocatori italiani con senso d'appartenenza e grande prospettiva. Nella gestione di Stroppa ho trovato una squadra che ha conoscenze, sa giocare a calcio e quindi va dato merito anche all'allenatore che c'era prima di me. Io ho provato a dare qualcosa perché i risultati non erano soddisfacenti e c'era un po' di amarezza, ho cercato di lavorare sull'aspetto psicologico e l'intensità senza palla e dare qualche indicazione ai ragazzi su come affrontare le squadre avversaria".