Raffaele Palladino è l'allenatore più sorprendente di questa stagione di Serie A. Da giovane tecnico della Primavera del Monza, a settembre si è ritrovato sulla panchina della Prima Squadra dopo un avvio di annata choc con Stroppa in panchina. Una chiamata che non poteva rifiutare, ma probabilmente neanche lui si aspettava di avere un impatto come quello avuto sui brianzoli. Risultati così positivi da aver convinto il Monza a puntare ancora, con convinzione, su di lui. Così come altre società, che ora stanno corteggiando Palladino in vista della prossima stagione.



I SEGNALI SUL FUTURO - Nelle ultime ore il presidente dei brianzoli, Paolo Berlusconi, ha parlato apertamente della Juventus come club interessato a Palladino. Che, dal canto suo, ha smentito contatti coi bianconeri. Juve o non Juve, ci sono un paio di società in A che stanno pensando all'ex attaccante, che in questo momento non ha ancora preso una decisione. La bilancia, però, pende dalla parte del Monza: nei giorni scorsi c'è stato un primo contatto per parlare della questione con l'ad Adriano Galliani e le sensazioni sono state positive. Servirà parlarne ancora, entro fine stagione verrà il momento della scelta definitiva. Alla fine di un'annata da incorniciare, che è solo l'inizio di una nuova carriera.