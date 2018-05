Raffaele Palladino, attaccante dello Spezia, che in passato ha vestito le maglie di Genoa e Juventus, dà un consiglio a Mattia Perin, suo ex compagno al Grifone e a un passo dal club bianconero. Queste le sue parole a Repubblica: "Io spero ci ripensi, rischia di andare a fare il secondo. Lui, che per natura è uno spirito libero e ha bisogno di giocare e primeggiare, finirebbe in un ambiente dove per andare avanti devi essere un robot, essere in prima linea con tutto e tutti".