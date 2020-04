Ricordate il calcio di una volta? Quello romantico e passionale, quello dei calciatori bandiera e dei presidenti innamorati. In quel calcio ha scritto la storia Carlo Pallavicino, procuratore di talenti che hanno lasciato il segno: c’era lui dietro al trasferimento di Ronaldo dal Barcellona all’Inter, c’era lui quando Rui Costa è passato dalla Fiorentina al Milan e c’era lui anche quando Careca è sbarcato a Napoli. Il giocatore più tirchio, quello più generoso, il campione più permaloso e quello più presuntuoso, Pallavicino ci racconta tutto, compresi alcuni retroscena di trattative mai venute a galla, come quella di Mazzarri con la Lazio.



“Un incontro partito già un po’ così... Non volevamo farci vedere da nessuno perché Mazzarri era il tecnico della Samp e non era carino che andasse a parlare con altri, ma il tassista ci lasciò lontano dall’appartamento che raggiungemmo solo dopo una lunga passeggiata a piedi in pieno centro di Roma. Lotito ci aveva dato appuntamento ma il ritardo iniziava ad essere cospicuo. Arrivò dopo tre ore e a quel punto eravamo tutti agitati, così quando mise piede in casa io mi alterai molto con lui che, invece, non fece una piega e a sua volta iniziò ad urlarmi contro. Mazzarri imbarazzatissimo andò a chiudersi fuori al balcone. Poi ci calmammo e iniziammo a parlare”.



Questa è solo una chicca, un antipasto di tutto ciò che troverete guardando il video allegato. Non solo i già citati Ronaldo e Rui Costa, ma anche Benny Carbone, Marchegiani, Marocchi e Batistuta. Buona visione.