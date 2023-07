“It took one million pounds to bring Trevor Francis here to Genova…” Iniziava così il docufilm dedicato sul tamburo nell’estate del 1982 dalla tv privata britannica ITV a, nuovo attaccante della Sampdoria. E’ stato il più pagato calciatore inglese, un milione di sterline dal Birmingham al Nottingham Forest.Francis, 69 anni, è morto improvvisamente questa mattina nella sua villa di Marbella , in Spagna. Un infarto si è portato via uno dei più talentuosi attaccanti inglesi del secondo dopoguerra, un centravanti atipico per il calcio muscolare giocato all’epoca sull’Isola. Scattante, rapido, dotato di una tecnica sopraffina e un dribbling funambolico,. Aveva indossato anche le maglie del Birmingham City, dei Detroit Express e del Manchester City, squadra dalla quale Paolo Mantovani l’aveva prelevato nell’estate del 1982, colpito dalla classe dello “striker”, al Mondiale spagnolo. A fare coppia d’attacco con Trevor era arrivato il Bimbo d’oro, al secolo Roberto, 18 anni. Mantovani decise di affiancargli una “balia” esperta e prestigiosa e Francis rispondeva all’identikit. Mantovani avrebbe voluto portate a Genova un altro inglese di grande nome, Bryan Robson, capitano del Manchester United e della Nazionale. Ma costava troppo, tre miliardi e messo di lire e ripiegò – si fa per dire -sull’irlandese Liam Brady, scartato dalla Juve dopo l’arrivo di Platini. Due stagioni fianco a fianco,. Poi ecco un altro centrocampista di scuola britannica che aveva appena alzato col Liverpool la Coppa dei campioni, battendo la Roma:, detto “Charlie Champagne” per la propensione alla bella vita, arrivato a 31 anni al posto di Brady.Francis aveva iniziato alla grande l’avventura blucerchiata, un gol all’Inter alla seconda giornata dopo l’esordio vittorioso sulla Juve a Marassi, dopo 5 anni di serie B. Alla terza, ladi Di Bartolomei e Nela, Vierchowod e Pruzzo. Trevor ingaggia furibondi duelli in velocità con lo zar, non ancora blucerchiato, e. Mesi e mesi di cure, un film che riempie le pagine dei giornali e si ripeterà negli anni a venire. Francis è un perfezionista e non vuole sfigurare. Nelle partitelle del giovedì dà spettacolo ma all’uscita dal campo ai cronisti consegna sempre la stessa frase: “I am non fit for playing”.. Ulivieri e poi Bersellini schiumano rabbia ma devono abbozzare. Il professor Andrea Chiapuzzo, medico sociale del club, non fa che raccomandarsi: ”Trevor, mi raccomando: poca birra e niente bistecche, hai gli acidi urici alti e sono quelli i responsabili dei tuoi ripetuti malanni muscolari.”. MaAnzi. La birra scorre e le bistecche sfrigolano sui barbecue di casa Francis, nel quieto l’eremo verde di Nervi.L’arrivo di Gianlucaestate 1984,. il giovane leone venuto da Cremona ha vent’anni e una fame di gloria spaventosa. Trevor deve amministrare i suoi acciacchi. Vinta la coppa Italia 1985, la Sampdoria va nelle coppe europee. Elimina il Larissa e al secondo turno trova il titolato Benfica. Il match di andata si gioca allo stadio da Luz, la Sampdoria perde 2 0 e Trevor langue in tribuna.. Eppure lo avevo sostenuto per mesi quando i tifosi, irritati dai ripetuti forfait, cominciavano a dubitare di lui. Lascia Genova nell’86, destinazione Bergamo. Lo incontro per caso a Wembley, la sera della finale di coppa dei campioni, perduta dalla Sampdoria contro il Barcellona.. Torno ad incontrarlo durante un match della Coppa del Mondo in Francia, 1998. Ha perso i capelli ma è sempre lui, cordialissimo. Resta vedovo nel 2017. Cerco al telefono Trevor ma non mi riesce di rintracciarlo. Ora la notizia che anche lui se n’è andato dopo Vialli. “Trevor è mancato? Incredibile – dice Roberto Mancini – quando arrivò alla Sampdoria era un grande giocatore e una persona molto simpatica”.