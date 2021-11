Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Nicolo Barella (Inter)

Karim Benzema (Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Ruben Dias (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham)

N’Golo Kante (Chelsea)

Simon Kjaer (Milan)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Luka Modric (Real Madrid)

Gerard Moreno (Villarreal)

Mason Mount (Chelsea)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcellona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raheem Sterling (Manchester City)

Luis Suarez (Atletico Madrid)

E' tutto pronto per la 65esima edizione del Pallone d'Oro. Questa sera alle 20:30 al Théâtre du Châtelet di Parigi verrà consegnato il più importante premio individuale del mondo del pallone assegnato dalla giuria di France Football, che dopo un anno di "stop forzato" a causa dell'emergenza Covid torna ad essere assegnato.14° posto per il difensore della Juventus e campione d'Europa in carica con l'Italia, Leonardo Bonucci.Solo 16° posto per la stella del PSG e del Brasile, Neymar Jr.. In top 15 al 15° posto l'asso inglese del Manchester City, Raheem Sterling.per il centrocampista del Chelsea e dell'Inghilterra, mentre al 18esimo posto c'è il difensore delprotagonista durante l'Europeo con la Danimarca anche per i tragici momenti legati al malore di Christian Eriksen. Infine al 17esimo posto la punta dell'Atletico Madrid e dell'Uruguay, Luis Suarez.Al 21esimo posto ex-aequo il centrocampista del Manchester United Bruno Fernades eposto l'esterno del Manchester City, Ryadposto per Phildel Manchester City. Alil talento del Barcellona,. Infine allapiazza il bomber del Tottenham e della nazionale inglese HarryAl 26° si classificano a parimerito 3 calciatori. Si tratta di Gerard Moreno del Villarreal, Ruben Dias difensore portoghese del Manchester City e il centrocampista dell'Inter,.​- Ecco i primi verdetti:per Cesardifensore e capitano del Chelsea e a parimerito anche per il centrocampista del Real Madrid,