La Francia sogna il Pallone d’Oro 23 anni dopo Zinedine Zidane. Dopo la mancata assegnazione dello scorso anno, è infatti Kylian Mbappé ad essere in testa alle preferenze degli esperti: il fenomeno del Psg, pronto a spodestare Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, vale 3,50 la posta. Un dominio, quello della coppia, che dura da 11 e che solo Luka Modric nel 2018 è riuscito ad interrompere.I rivali? Non mancano di certo. A partire dal suo connazionale N’Golo Kanté, vero e proprio trascinatore del Chelsea in Champions, che si gioca a 4,50. Lo segue a ruota Robert Lewandowski che guida la classifica dei capocannonieri europei per la stagione 2020/21: il polacco, riferisce Agipronews, paga 5 volte la posta giocata. In gioco, ma più staccati, i due belgi Kevin De Bruyne (7,50) e Romelu Lukaku (12,00). Per Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ci sono invece poche per ripetersi: l’argentino è offerto a 15,00 per il Pallone d’Oro numero 7 della carriera, mentre il portoghese è dato addirittura a 20,00.