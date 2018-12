THE SHORTLIST: Youth Player of the Year#CAFAWARDS18 pic.twitter.com/LTSri6O28m — CAF (@CAF_Online) 14 dicembre 2018

in corsa per il Pallone d'Oro africano 2018. Il centrocampista delè tra i tre finalisti per il premio assegnato ai giovani dalla CAF: con lui Achrafdel Borussia Dortmund e Wilfreddel Leicester.